В Кедайняй уже две недели ищут пропавшую девушку

Как может человек, который ненадолго вышел из дома с телефоном в руке, исчезнуть без следа? Этот вопрос не дает покоя близким пропавшей 23 мая 19-етней Виктории Кулчунайте. Они надеются, что ответить на этот вопрос помогут участвующие в расследовании криминалисты.

Что могло случиться с девушкой, которая жила с дедушкой и бабушкой на ул. П.Лукшё в Кедайняй. Местной полиции с пятницы помогают каунасские криминалисты.



Дедушка пропавшей 7 июня сказал Delfi, что с 23 мая они ничего не знают о местонахождении своей внучки. В тот день девушка взяла телефон и вышла, сказав близким, что идет к живущей неподалеку подруге.

Виктория в последнее время не училась и не работала. До этого она работала в Германии, но столкнулась с трудностями и вернулась в Литву.

"Она проработала на фабрике три дня и заболела. Она худенькая, ей тяжело таскать тяжести. Я посоветовала ей вернуться домой", – сказала бабушка пропавшей. По словам женщины, перед отъездом в Германию ее внучка работала на кедайняйской мясоперерабатывающей фабрике.

Бабушка не верит, что внучка ни с того ни с сего решила уехать за границу, тем более, что ее документы остались дома.

"Подруга, к которой она пошла, врет, говорит, что не видела ее. Но не может же человек испариться", – сказала бабушка пропавшей.

Представитель полиции Одета Вайткявичене сказала, что полиция никакой информации о возможном местонахождении девушки от жителей не получала.

"Мне каунасские полицейские сказали, что ее телефон был зафиксирован рядом с домом, в том же районе. Потом его выключили", – сказала бабушка девушки. По ее словам, внучка иногда не приходила ночевать домой, но всегда отвечала на звонки. Это первый раз, когда она ушла так надолго.

В этот раз дедушка звонил и звонил, но никто не отвечал, один раз телефон был занят, а на следующий день утром - выключен.

Подруга пропавшей сказала Delfi, что Виктория всегда отвечает на звонки. Она никогда не выпускает телефон из рук, всегда с кем-то переписывается.

Дом близких Виктории стоит рядом с печально известным в Кедайняй бывшим общежитием. Этот том с плохой репутацией, там живут выпивающие люди, часто бывают драки, нередко приезжает полиция и скорая.

Бабушка пропавшей уверяет, что ее внучка ни с кем из жителей этого дома не общалась.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы длинные, на левой руке - татуировки: черт и надпись Love. На девушке были светло-синие джинсы, темно-синяя короткая тонкая куртка, розовые ботинки на высокой подошве.

Всех, кто что либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номеру (8 655) 65227, писать по эл. почте kristina.kolevatova@policija.lt или звонить по номеру 112.

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