Вильнюсцев напугали клубы дыма, пожар начался на ул. Жальгирё

ru.DELFI.lt

7 июня, в 13.58 ч., в Вильнюсе пожарным сообщили о пожаре на ул. Жальгирё.

Черные клубы дыма были видны на большом расстоянии. Выяснилось, что во дворе компании загорелся пенопласт. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!