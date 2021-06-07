Черные клубы дыма были видны на большом расстоянии.
Выяснилось, что во дворе компании загорелся пенопласт.
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7 июня, в 13.58 ч., в Вильнюсе пожарным сообщили о пожаре на ул. Жальгирё.
Черные клубы дыма были видны на большом расстоянии.
Выяснилось, что во дворе компании загорелся пенопласт.
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