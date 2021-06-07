В Литве выросли цены на стройматериалы: если вы не залили фундамент, лучше пока ничего не делать

Парадокс: больше всего сейчас радуются строительные компании, которые не победили в конкурсах. В Литве цены на стройматериалы выросли почти в два раза, поэтому увеличилась цена на уже начатые работы, пишет издание Sekundė.

Строители и жители, планирующие строительство, в ужасе – за последний год цены на стройматериалы сильно выросли, их рост не останавливается.

"Пенопласт для утепления стен, фундамента, пола у поставщиков раньше стоил 29 евро за куб. м, сейчас – 58. Метр арматуры стоил 50 евроцентов, сейчас – 85. Кубический метр строительной древесины стоил 205 евро, а сейчас 278 евро. В магазинах цены еще выше", – сказал Арунас из Паневежиса.

Он не считает, что это связано с пандемией. "Я слышал, что были проблемы с производством пенопласта, его не хватало, вот и выросла цена. Древесина подорожала из-за роста цен на транспортировку", – сказал строитель. По его словам, если кто-то уже залил фундамент - деваться им некуда, но если кто-то только планирует строительство, то стоит подождать снижения цены.

Однако, если частный строитель может подождать, то компании, которые выиграли конкурс на строительство связаны договором и сроками.

Немало конкурсных проектов в Паневежисе осуществляет компания Kriautė. Во всех случаях, по словам представителя компании Зенонаса Янсонаса, подрядчик столкнется с ростом цен, что увеличит затраты на 35–40%.

"Логично: если что-то подорожает, то это всем не на пользу. Доходы строителей обычно составляют 2–4% от суммы заказа. Понятно, что и после подорожания придется завершить проект, но себе в убыток", – заметил представитель Kriautė.

Он сказал, что некоторые подрядчики не справятся с ситуацией, расторгнут договоры – начнется банкротство и возобновление деятельности под другим названием.

"Я уже сейчас замечаю, что стали появляться новые компании", – продолжил он. Очень большие убытки понесут в это время компании, которые предложили минимальные цены и ради победы в конкурсе, снизившие средние расценки на 10%.

Из-за этих проблем Литовская строительная палата обратилась к Министру охраны окружающей среды Симонасу Гентвиласу.

Он якобы обещал подготовить определенные поправки к законам, рекомендации, которые должны спасти строительный сектор от краха.

"Было глупо считать, что после пандемии цены не вырастут. На рынок влияют потребности, тенденции в сфере строительства. Согласно подсчетам, люди не могли уехать в отпуск, отдохнуть, поэтому накопили немало средств. Началось более интенсивное строительство", – сказал Янсонас.

По его словам, это привело к сокращению количества стройматериалов, материалы стали дорожать. Цены поднялись также из-за подорожания транспортных услуг, мировой инфляции.

Янсонас считает, что в течение всего этого года стабильности в этой сфере не будет, цены на стройматериалы будут расти.

Убытки из-за начатых проектов прогнозирует и гендиректор Panevėžio statybos trestаs Эгидиюс Урбонас.

По данным компании, в зависимости от разновидности материалы подорожали на 20-30%, а некоторые в 2-2,5 раза. По словам Урбонаса, подорожало все.

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