В литовских больницах иссякли запасы крови, особенно не хватает крови двух групп

Национальный центр крови сообщает, что в литовских больницах иссякли запасы крови, особенно не хватает крови двух групп - первой и второй, однако приглашают доноров и других групп.

"Пришло время отпусков, улучшились погодные условия, поэтому привлечь доноров становится все труднее. Кровь жизненно необходима людям с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями, роженицам, а также людям, которые попали в ДТП или получили травмы иным способом", – сообщает НЦК.

Кровь можно сдать в центрах, которые находятся в крупных городах страны или в мобильных центрах.

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