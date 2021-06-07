Задержанный нетрезвым за рулем судья Даугела: я чувствовал себя абсолютно трезвым

Судья Верховного суда Литвы Арвидас Даугела, которого задержали нетрезвым (1,82 промилле) за рулем автомобиля, сказал, что, садясь за руль, чувствовал себя абсолютно трезвым.

7 июня Совет судей провел внеочередное заседание, на котором обсудили предложение президента Гитанаса Науседы об увольнении судьи Даугелы за вождение в нетрезвом виде. Президент предложил уволить его за унижение звания судьи.

"Репутация судьи не может измеряться в промилле. (..) Факт пьянства не совместим с занимаемой должностью", – сказала советник президента Юрате Шовене.

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По словам Науседы, репутация судей должна быть непредсказуемой, а поведение даже в несвязанной с работой обстановке не должно вызывать никаких сомнений.

Даугелу нетрезвым остановили в Каунасском районе 1 июня 2021 года.

"Сожалею за себя, за вас, за то, что мне приходится стоять перед вами по такой причине", – сказал на заседании Даугела.

Часть заседания была закрытой. На ней Даугела намеревался говорить об очень личных переживаниях. Некоторые члены совета сказали, что не хотят слышать о таких вещах, которые глубоко потрясли их коллегу.

Даугела сказал, что 1 июня, в 14 ч., он как обычно в последние два года ехал из Клайпеды в Вильнюс, поездка была запланированной.

"Никаких инцидентов в пути не было. В сообщении сказано, что водитель вызвал полицию, заметив странные маневры моего автомобиля. Мне сложно сказать, мне все казалось нормальным, я соблюдал режим скорости, я - спокойный водитель", – сказал он.

По его словам, когда он был остановлен полицией и увидел показания алкотестера, был шокирован. Даугелу удивило, что полиция "охраняла" его, проводила даже в автомобиль за водой. Судья признался, что, пережив стресс, за несколько дней до поездки он употреблял алкоголь.

Прокуратура ведет расследование. В соответствии с Конституцией и законом и судьях, президент в таком случае обращается в Совет судей с просьбой уволить судью за унижение звания судьи.

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