В ботаническом саду цветут рододендроны и сирень

ru.DELFI.lt

Vilniaus universiteto (VU) botanikos sodas nuotraukos

Жителей Литвы привлекают цветущие весной сакуры, но не менее привлекательны цветущие рододендроны и сирень в ботаническом саду Вильнюсского университета. В Кайренай массово съезжаются вильнюсцы и гости столицы, чтобы полюбоваться этим захватывающим зрелищем.

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