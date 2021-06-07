Жители Неменчине жалуются на неприятный запах, но источник загрязнения пока не найден

Жители Неменчине жалуются на неприятный запах, но источник загрязнения пока не найден, сообщает LRT.

На реке Нерис (Вилия), куда из очистительных сооружений компания Vilniaus vandenys сливает отходы, по словам жителей, иногда появляется пена, чувствуется запах навоза.

"Нам известно о ситуации в Неменчине, загрязнения там появляются периодически, появляется неприятный запах, такое бывает в выходные и по вечерам, поэтому мы подозреваем преступную деятельность, кто-то незаконно сливает отходы. Пока мы ничего не установили, линия чистая", – сказал LRT представитель Vilniaus vandenys Саулюс Савицкас.

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас в понедельник сказал LRT, что источник загрязнения обязательно выявят, круг возможных виновников не такой и большой.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!