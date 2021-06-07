С хаосом у центра вакцинации в Вильнюсе справились: еще есть вакцина для желающих привиться

Вильнюс сообщил, что в понедельник все желающие раньше ревакцинироваться вакциной Astra Zeneca могут приехать в центр вакцинации с 9 утра и привиться. В понедельник утром у центра вакцинации в выставочном центре Litexpо образовались огромные очереди. К обеду удалось справиться с ситуацией, очереди рассосались. Сообщается, что еще осталась вакцина для желающих раньше привиться второй дозой.

"Из одной толпы сейчас формируются две отдельные очереди, мне таких очередей прежде видеть не доводилось", – сказал Нериюс, приехавший на вакцинацию.

Он сказал, что люди не злятся, они в растерянности.

"Все доброжелательно настроены, пытаются ждать. Нужно несколько человек, которые скоординировали бы ситуацию. К сожалению, никто этого не делает", – сказал Нериюс.

Другая женщина рассказала, что у центра вакцинации царит хаос.

"Сначала очередь шла нормально. Потом кто-то что-то выкрикнул, очередь распалась, все рассеялись", – заметила женщина.

Жители, с которыми говорила журналист Delfi, сказали, что стоят в очереди уже несколько часов. Люди прячутся от солнца под зонтами, говорят, что им не хватает воды.

"Я расстроена. Приехала в 10.20 ч. - я зарегистрировалась две недели назад. Мне 72 года, я после инсульта, я не могу стоять. Мне надо делать вторую прививку. Почему нет порядка? Есть регистрация, откуда эти сотни людей? Мы - пенсионеры. Я даже не знаю, может идти, просить, чтобы приняли", – сказала пожилая женщина.

Другие собеседники сказали, что стоят 1,5 часа, а очередь сдвинулась лишь на несколько шагов.

"Я хочу раньше сделать вторую прививку, чтобы отправиться в путешествие", – объяснил стоящий в очереди мужчина.

Один стоявший в очереди человек потерял сознание, врачи сразу же оказали ему необходимую помощь.

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас в фейсбуке призвал людей не стоять в очереди.

"Мне пишут о том, что происходит около выставочного центра Litexpo. Очевидно, что мы не справляемся с потоком, мы не ожидали, что так много людей придет с утра. Если вы не хотите ждать в очереди – рекомендую не ждать, ехать домой – думаю, появится возможность привиться второй AZ раньше и через систему регистрации, чтобы не стоять в живой очереди", – писал он.

Позже муниципалитет распространил следующее сообщение:

Внимание! Из-за незапланированного очень большого потока желающих получить прививку раньше времени - просим всех людей без регистрации оценить свои возможности стоять в очереди. Предлагаем тем, кто планировал сегодня ехать на ревакцинацию без записи, не делать этого или ехать, когда уменьшится очередь.

Сейчас разделают два потока - люди с регистрацией (получившие смс-сообщения) стоят в одной очереди, а без - в другой. Стоящим в очередях организована подача питьевой воды.

Просьба к стоящим в очереди - проявите терпение и понимание, ожидание в очереди это ваш личный выбор.

Приносим извинения за неудобства".

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