Коронавирус в Литве: 84 новых случая, скончались 2 человека

За минувшие сутки в Литве подтверждено 84 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 2 человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Это самое меньшее суточное число новых случаев в этом году.

За минувшие сутки было проведено 2 тыс. 168 молекулярных тестов (ПЦР) и 2917 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 193 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 276 тыс. 543 случая COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4309 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8701 смерть.

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