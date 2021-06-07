Сравнение расходов в странах Балтии: у живущих в Вильнюсе должно оставаться 1577 евро

В семье из двоих взрослых и двух детей, живущей в Вильнюсе, после всех расходов (на еду, жилье, транспорт) в 2021 году должно оставаться 1577 евро в месяц. Если у вас остается меньше, то, скорее всего, вы арендуете жилье или платите ипотеку – в исследовании Swedbank рассматривают доходы только семей, у которых есть свое жилье.

Представитель Центробанка Литвы Каролис Бельскис сказал, что именно тот факт, есть ли у хозяйства долги или аренда определяет комфорт баланс доходов и расходов.

Представитель Swedbank Юрате Цвиликене пояснила, что начатое в 2014 году исследование домашних хозяйств охватывает годовые данные, получаемые из разных ведомств.

Цвиликене заметила, что домашние хозяйства из 4 человек (двое взрослых и двое несовершеннолетних детей), проживающие во всех столицах - это семьи, живущие в старых двузхрах в спальных районах.

"Мы собирали реальные данные о том, сколько такая семья тратит на еду, содержание жилья и общественный транспорт", – сказала она.

Представитель Swedbank подчеркнула, что это семьи, живущие в личном жилье. "Но в Вильнюсе таких семей немного. Другие семьи от 300 до 500 евро тратят на аренду жилья или выплату ипотеки", – указала она.

"Другие расходы выглядят так (если не говорить о пандемии): алкоголь/табак, одежда/обувь, здоровье, отдых/культура, предметы домашнего обихода. Но во время пандемии немало средств осталось на счетах, поэтому у людей остался немалый резерв ина другие товары не первой необходимости", – заметила специалист.

Исследование Swedbank показало, что за последние 3 года сумма, которая остается у жителей, выросла во всех трех столицах. В Вильнюсе – на 650, до 1577 евро, в Риге – на 444 евро, до 1256 евро, в Таллине – на 429 евро, до 2188 евро. Надо заметить, что с 2013 года общественный транспорт в Таллине бесплатный.

По ее словам, в Вильнюсе обязательные расходы составляют 630 евро в месяц, из них - 442 евро на еду, 124 евро – на содержание жилья, 64 евро – на транспорт.

В Риге это 763 евро: 483 евро на еду, 180 евро на жилье, 100 евро на транспорт. В Таллине – 536 евро на еду, 173 евро на жилье, 0 евро на транспорт, итого 536 евро.

Бельскис заметил, что в Литве больше всего расходов всегда было связано с обеспечением самых необходимых нужд, но сейчас Литва постепенно приближается к средним данным по ЕС.

Бельскис заметил, что другая важная статья расходов - содержание жилья. Важно, о ком идет речь - о владельце собственного жилья, арендаторе или человеке, который взял ипотечный кредит.

"Быстрый рост средних доходов в последние несколько лет - основной фактор, определяющий рост показателей в Литве. В то же время больших изменений между разными социоэкономическими группами нет. По данным Household Finance and Consumption Survey, видна разница между странами, с точки зрения того, сколько людей себя чувствуют комфортно в плане финансов после оплаты всех расходов. Больше всего таких семей в Люксембурге, Бельгии и Германии, меньше всего в Греции, Хорватии и Латвии. В Литве только каждое третье хозяйство положительно оценивает баланс доходов и расходов", – сказал экономист.

Бельскис сказал, что если сравнивать комфортность самоощущения людей у которых есть свое жилье и тех, кто его арендует, то во второй группе комфортно себя чувствует на 30% меньше людей.

Экономист также сказал, что количество людей, которые себя комфортно чувствуют при оценке своих доходов и расходов, в еврозоне не меняется в зависимости от возрастной группы.

"Но если оценивать данные по Литве, Латвии и Эстонии, то чем старше люди, тем меньше людей, чувствует себя комфортно. В Литве 40–45% в группе 16–45 лет хорошо оценивают свое положение в этом плане. В группе 45–65 лет таких семей 35%, а с 65 лет - всего около 20%", – заметил Бельскис.

Цвиликене сказала Delfi, что примерно половина жителей Литвы считает, что им удается отложить на "черный день" или на какие-то непредвиденные расходы.

"Но инвестируют деньги немногие. Я надеюсь, что накопленные средства побудят жителей их "трудоустроить", чтобы избежать обесценивания", – сказала собеседница, заметив, что важно не жить одним днем.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!