В Паневежисе из окна на машину выпал мужчина, второй выпрыгнул, когда в квартиру ворвались полицейские

ru.DELFI.lt

6 июня вечером, в 20.23 ч., в Паневежисе, на ул. Нямуно, из окна квартиры выпал мужчина (1969 г.р.), он упал на автомобиль, а с него на землю. Затем из окна выпрыгнул еще один мужчина. Сейчас выясняются обстоятельства этого происшествия.

Во время происшествия в квартире также находились женщина (1982 г.р.) и мужчина (1991 г.р.), который нанес женщине ножевое ранение и выпрыгнул в окно. Нетрезвые (2,27 и 2,03 промилле) мужчины и нетрезвая (1,14 промилле) женщина были госпитализированы. Начато расследование. Очевидцы рассказали порталу Delfi больше подробностей. По словам жителей соседнего дома, в вышеупомянутой квартире три дня шла пьянка. Выпивавшие постоянно дрались. Когда из окна выпал мужчина, сосед вызвал полицию и врачей. На место происшествия приехало несколько экипажей полиции, но полицейских в квартиру не впустили. По словам очевидцев, полицейские больше часа уговаривали находившихся в квартире открыть двери. Потом было решено штурмовать квартиру: Одни полицейские поднялись к окну на третьем этаже на пожарном подъемнике, другие вошли через двери (их вскрыли пожарные-спасатели). По словам очевидца, когда полицейские ворвались в квартиру, агрессивно настроенный мужчина стоял около окна. Он не подчинялся требованиям полицейских, поэтому пришлось применить электрошоккер Taser. После его применения мужчина выпал из окна. Он упал удачно, встал и пытался бежать, но был задержан. Полиция прокомментирует это происшествие позже. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!