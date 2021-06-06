В воскресенье фотограф Delfi посетил недавно открывшееся пространство нескольких ресторанов. Посетителей здесь больше, чем свободных столов и стульев.

Местную управляющую радует чрезвычайно высокий интерес с первых дней работы. Правда, после первой недели поток посетителей немного замедлился, но теперь каждую неделю наблюдается стабильный и умеренный рост. Частично она связывает это с началом действия "паспорта возможностей".

Foto: DELFI / Orestas Gurevičius
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"С проблемой привлечения людей мы не сталкивались, все забито. Прошел первый этап, первая неделя, когда многие посетители просто хотели сфотографироваться и осмотреться. С той первой недели потоки немного упали, но не очень сильно, мы до сих пор не жалуемся на них, особенно по выходным. Сейчас мы пытаемся маневрировать между требованиями карантина и каждым, кто хочет нас посетить", - говорит Рута Хадасявичюте, управляющая Paupio turgus.

По ее словам, сюда приезжают не только местные жители, но и люди из дальних стран. В выходные так много людей, что сложно найти свободные места за столиками. Их около 200 снаружи, еще около 100 внутри для имеющих "паспорт возможностей".

Foto: DELFI / Orestas Gurevičius

"В первые же дни, когда начал действовать "паспорт возможностей", все столики внутри были заняты. С июня мы увеличили количество посадочных мест внутри.

В часы пик у нас практически всегда полная занятость. Пиковая посещаемость наблюдается на протяжении всех выходных. В рабочие дни, в зависимости от времени и погоды, большинство посетителей бывает по вечерам", - отмечает Р. Хадасявичюте.

Собеседница признается, что контролировать все потоки непросто: "Мы чувствуем расслабленность посетителей с точки зрения требований карантина. Есть те, кто хочет спорить, конфликтовать и так далее. Мы пытаемся маневрировать. Мы почувствовали это особенно сильно после начала действия "паспорта возможностей". Посетители действительно не хотят понимать, почему могут сидеть за одним столиком, а за другим - нет. У нас такой порядок внутри, потому что мы должны контролировать общий поток, чтобы впустить определенное количество людей".

Foto: DELFI / Orestas Gurevičius

По словам главы Paupio turgus, проблем с проверкой "паспорта возможностей" нет, но есть единичные случаи, когда в компании друзей одни приходят с действующими паспортами, а другие нет.

Хотя изначально менеджеры рынка планировали проводить здесь мероприятия, пока эти планы отложили.

"Наши ожидания были превзойдены с первого месяца. Почему бы нам не организовать специальные мероприятия? Мы не хотим генерировать дополнительный поток с помощью мероприятий, потому и так достаточно. Сейчас мы только думаем, как организовать дополнительные столы и стулья, чтобы посетителям было удобнее", - говорит Р. Хадасявичюте.

В настоящее время на Паупском рынке работает 16 ресторанов и 3 бара. Рынок открыт до 22.00 во все дни недели.

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