В Литве торговля белорусскими товарами осуществляется в обычном режиме: политика влияния не оказала

Некоторые литовские торговцы, продающие белорусские потребительские товары, говорят, что политические события в Беларуси и вокруг нее пока не повлияли на торговлю. Однако другая часть бизнеса, особенно те, которые занимаются перевозкой товаров из Украины или России, уже рассматривают другие маршруты, если пересечение границы с Беларусью будет ограничено.

Однако белорусских товаров в Литве не так много. Например, косметику можно найти в нескольких магазинах розничной сети, в основном она продается в Интернете, в небольших магазинах и на рынках.

Торговые сети: белорусских товаров немного

Начальник отдела коммуникаций Iki Вайда Будрене сообщила BNS, что розничная сеть не заключала прямых договоров на поставку белорусских товаров, но часть их получает от оптовиков.

Представитель Norfa Дарюс Рилишкис сообщил BNS, что белорусские продукты, как и российские, в магазинах сети есть, но их немного - конфеты, пиво, водка и настойки: "Мы торгуем уже давно".

Он также заверил, что пока нет сведений о том, что белорусы прекратят поставки.

Д. Рилишкис не смог сказать, повлияла ли история посадки самолета в Минске на закупки белорусской продукции.

"Пока данных нет, прошло не так много времени. Это не те товары, чтобы сразу ощутилось колебание в торговле", - пояснил он.

По словам Эрнесты Дапкене, директора департамента коммуникаций и имиджа Maxima, в этом году продажи белорусской продукции снизились на 21% по сравнению с прошлым годом, и это изменение связано со снижением продаж алкоголя.

"Мы продаем товары всех соседей Литвы, но ассортимент белорусских товаров самый маленький: соль, рыбные консервы и другие продукты из нее, безалкогольные напитки, крепкий алкоголь и промышленные товары.

Мы давно торгуем этими товарами из Беларуси", - сказала Э. Дапкене.

Большая часть белорусской продукции закупается у посредников, но алкогольные напитки Maxima закупает напрямую.

Торговля косметикой пока стабильна

По словам Эгле Алекнайте, директора Belita Kosmetika, занимающейся продажей белорусской косметики, компания пока не ощущает политического влияния на торговлю, ее закупки остались прежними. Однако, по ее словам, из Беларуси компания заказывает меньше товаров.

"В настоящее время события в Беларуси не оказали заметного влияния на продажи", - говорит Э. Алекнайте.

"В обычном магазине покупатели иногда обсуждают события и констатируют факт, но они не связывают потребление и покупку продуктов напрямую с событиями", - сказала она.

По ее словам, иногда покупатели опасаются, что их любимые белорусские товары исчезнут, в это же время "какой один процент" клиентов говорит, что больше не будет покупать белорусскую косметику, чтобы не поддерживать режим Лукашенко.

"Очень редко, но бывает, люди говорят, что не хотят поддерживать, не хотят покупать", - сказала Э. Алекнайте.

Она не скрывала, что есть опасения по поводу будущего бизнеса - в случае запрета на ввоз белорусской косметики в Литву компании грозит банкротство.

Арунас Варнецкис, владелец еще одной белорусской косметической компании Spekuliacija, которая поставляет продукцию из Беларуси в Литву, также утверждал, что пока не заметил никаких изменений в торговле, но сказал, что в 2014 году от российских товаров отказывались из-за событий на Украине.

"Тогда было, а сейчас пока не замечаем ничего необычного. Видимо, люди против режима, а не против простых людей, которые производят этот продукт", - сказал А. Варнецкис.

Он признал, что в случае перебоев с поставками белорусской косметики деятельность компании не будет нарушена, она пострадает, если транзит через Беларусь прекратится.

"Больше везем из Украины. Проблемы уже есть - грузовики два-три дня ждут на границе. Если границы закроют полностью, это скажется на логистике, она станет дороже, потому что все придется возить через Польшу. (...) Наши товары относительно дешевые, не нужно их привозить воздушным путем, потому что они станут более дорогими и неконкурентоспособными", - сказал глава Speculacijos.

Глава Литовской ассоциации алкогольных напитков и производителей Мантас Закарка говорит, что в Литву поступает немного белорусского алкоголя.

"Большинство наших членов вообще не имеют продукции из Беларуси, а те, у кого она есть, составляют до процента от общего объема импорта. Это единичные продукты", - сообщил М. Закарка.

По словам президента Гильдии пивоваров Литвы Саулюса Галадаускаса, ни один пивовар, входящий в гильдию, не перевозит пиво, произведенное в Беларуси, в Литву.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!