Правительство намерено не покупать 616 тысяч доз вакцины Janssen

Министерство здравоохранения предлагает правительству не покупать 616 000 дополнительных доз вакцины Janssen.

Решение по этому поводу планируют принять в понедельник.

Согласно подготовленному проекту, правительство Литвы не будет одобрять закупку дополнительных доз вакцины от COVID-19, предусмотренную предварительным соглашением с фармацевтической компанией Janssen Pharmaceutica NV.

"Вакцина не подходит для поддержания иммунитета из-за своей платформы", - говорит Минздрав.

Кроме того, по данным министерства, Литва уже одобрила закупку 0,7 миллиона доз этой вакцины, которые будут доставлены к концу года.

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