Решение по этому поводу планируют принять в понедельник.
Согласно подготовленному проекту, правительство Литвы не будет одобрять закупку дополнительных доз вакцины от COVID-19, предусмотренную предварительным соглашением с фармацевтической компанией Janssen Pharmaceutica NV.
"Вакцина не подходит для поддержания иммунитета из-за своей платформы", - говорит Минздрав.
Кроме того, по данным министерства, Литва уже одобрила закупку 0,7 миллиона доз этой вакцины, которые будут доставлены к концу года.
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