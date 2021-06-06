Наплыв нелегальных мигрантов из Беларуси: в Литве может действовать совсем другой режим

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что белорусские чиновники могут быть причастны к перевозке нелегальных мигрантов в Литву. Основания так думать имеют и литовские пограничники. Министр и глава СОГГЛ в передаче "День на Delfi" рассказали о том, какие вызовы ожидают.

Цифры настораживают

Министр говорит, что имеющиеся цифры вызывают беспокойство - количество нелегальных мигрантов из Беларуси за пять месяцев было в два раза больше, чем за весь 2020 год.

"Очевидно, что мы живем рядом с непредсказуемым террористическим режимом, и сделанные неделю назад заявления о том, что нас ждет беспрецедентный поток нелегальных мигрантов - мы можем сказать, что это уже происходит, мы наблюдаем рост нелегальных мигрантов, и мы за пять месяцев количество нелегальных мигрантов из Беларуси составило 190 - и за эти месяцы их число вдвое больше, чем за весь 2020 год. Почему мы видим, что могут быть замешаны должностные лица, такое впечатление создается из-за того, что скрываются слезы, должностные лица не сотрудничают, и глава СОГГЛ может подробнее рассказать, потому что фиксируются такие вещи.

Очевидно, что средства используются для маскировки тех же следов, когда эти нелегальные мигранты переходят на территорию Литвы, и очевидно, что это огромная угроза национальной безопасности Литвы. Я хочу прояснить, что мы видим эти тенденции, - и Министерство внутренних дел, и я будем управлять этими потоками и делать все возможное, мы предусмотрели меры, которые будут работать здесь и сейчас. Конечно, планируются и долгосрочные меры", - говорит А. Билотайте.

Agnė Bilotaitė Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Глава СОГГЛ Рустамас Любаевас говорит, что по-прежнему существует ряд препятствий для сотрудничества с белорусскими властями.

"Мы заметили тенденцию роста нелегальной миграции с осени прошлого года, с октября. Эти цифры неуклонно росли и достигали пика в марте, апреле и мае. Об этом уже говорилось, а мы отмечаем практически отсутствующее желание сотрудничать со стороны представителей Госкомитета Беларуси. Это сотрудничество существенно изменилось с начала политического кризиса в Республике Беларусь. На самом деле наши коллеги-пограничники не очень реагируют на совместные запросы о расследовании, мотивируя это ситуацией с коронавирусом и ограничениями на организацию встреч на границе и запуск совместных расследований. На данный момент у нас есть соглашение о пограничном режиме между странами, и в соответствии с этим соглашением существует процедура рассмотрения и расследования нарушений государственной границы", - говорит Р. Любаевас.

"В частности, у нас нет прямых доказательств того, что представители Пограничной службы Республики Беларусь причастны к организации, но у нас есть основания полагать, что представители других ведомств могут быть причастны или, по крайней мере, не предпринимать никаких действий по задержанию таких групп у границы, чтобы можно было пресечь нелегальную миграцию", - уверяет собеседник.

На вопрос, из каких стран больше всего граждан въезжает в Литву через белорусскую границу, министр заверил, что в настоящее время в Минск из Багдада и Стамбула отправляются четыре рейса в неделю.

"В настоящее время у нас есть схема, которую мы видим, а именно четыре рейса в неделю в Минск из Багдада и Стамбула. Представим, что каждую неделю с этих направлений вылетает не менее шестисот человек, а затем есть определенные организованные объединения, в которые могут быть вовлечены сами должностные лица, эти люди направляются и движутся к литовской границе. У нас есть информация о ценах на такие поездки для этих лиц, цена на одного человека - около пятнадцати тысяч долларов, на семью - тридцать пять тысяч долларов, но хочу отметить, что не только в Литве, но и в Польше есть аналогичные схемы. Поэтому в данном случае мы очень активно сотрудничаем с нашими коллегами в Польше, чтобы совместно координировать эту ситуацию", - говорит министр.

Где ситуация наиболее сложная

Между тем, глава СОГГЛ определил конкретные точки, где ситуация наиболее сложная.

"Большинство нарушений происходит в нашем заставе Гинтараса Жагуниса, этот участок в настоящее время не контролируется современными системами наблюдения. Хочу сказать, что это именно эта система сейчас устанавливается там. Еще одна проблемная область - это наша застава Тверячюса. Этот участок тоже не контролируется системами наблюдения, и там происходит немало нарушений", - говорит Р.Любаев.

На вопрос, какая часть нелегалов поймана и сколько сбегает, собеседник заверил, что около десяти процентов - это те люди, которым удается ускользнуть и проникнуть дальше в Западную Европу.

"По нашим оценкам, около десяти процентов нелегальных мигрантов. Мы можем приблизительно подсчитать, что столько остаются незамеченными. В основном это небольшие группы, люди, которых сложно заметить без специальных систем наблюдения", - говорит Р. Любаевас.

"Мы считаем, что их цель действительно Западная Европа, то есть это экономические мигранты, преследующие экономические цели, их цель, конечно же, не Литва", - добавил он.

Министр на вопрос о том, какими должны быть основные шаги сейчас, заверила, что Литва получает значительное международное подкрепление.

"Необходимо сказать, что мы делаем здесь и сейчас. Прежде всего, был усилен пограничный режим, были задействованы другие институты, задействована служба общественной безопасности, которая активизировала свои возможности, и рассматривается возможность присоединения Союза стрелков. Что касается международного подкрепления, Европейское агентство пограничной охраны также окажет нам помощь, если, конечно, ситуация станет критической, что произошло бы, если бы тридцать нелегальных мигрантов в день прибывали в Литву через одну заставу, тогда мы должны будем активировать план прикрытия границы.

Мы его уже обновили, при необходимости активируем, тогда начнет действовать совсем другой режим. Одним словом, мы готовы, но я также хотела бы упомянуть, что нам нужно направить очень четкий месседж тем нелегалам, которые, возможно, получают информацию о том, что здесь очень хорошая остановка для поездок в другие европейские страны, что это удобно, надо дать понять, что это не так", - говорит А. Билотайте.

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