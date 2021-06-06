Создал рабочее место, чтобы была возможность вернуться из Норвегии: начало было тяжелым

"Я создал рабочее место, чтобы была возможность вернуться", - открыто и без колебаний о своем бизнесе в Литве, который начал пять лет назад, и о возвращении из Норвегии говорит Робертас Лиоранчас. Сегодня в Таураге и Клайпеде у него есть эксклюзивные мясные магазины, организует вечеринки с барбекю и говорит, что у него много заказов, хотя, по его словам, начать бизнес далеко не просто. "Я уже хотел заколотить окна", - признается он.

"Вы приехали в город Таураге и в Mėsos taškas. А знаете, почему Mėsos taškas? Поскольку в городе когда-то были сотни мясных точек, и, согласно старой советской логике, было много точек, где можно было купить мясо, мы первыми сделали легальную точку, куда можно было прийти и не прятаться", - сказал Робертас.

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При входе в магазин стоит несколько покупателей, здесь можно найти как мясные продукты, так и все, как говорит сам хозяин, с этим связанное - оливки, различные соусы и хорошее вино.

"Наши продажи невелики, но мы все делаем своими руками, каждый кусок готовим сами, 90 процентов рецептов, маринадов - придуманные и прочувствованные мной", - представляет Робертас.

Присев на улице, он рассказал о другом магазине в Клайпеде, который открыл с коллегой, а здесь, в Таураге, магазину скоро исполнится 5 лет.

"До того, как в Клайпеде появился магазин, у меня было много людей, специально приезжавших сюда из Клайпеды, чтобы купить более интересный продукт", - говорит он, объясняя, что его продукты разные, и он всегда может объяснить, откуда приехало мясо, которое он продает, и как вырастили животное.

"Оно не только литовское. На данный момент у нас есть говядина сухого вызревания из литовского мяса, и мы по-прежнему импортируем фантастическую говядину из Уругвая. Мы импортируем в больших количествах и продаем оптом", - говорит он.

В целом, по его словам, в бизнес мужчина пошел не совсем неожиданно, а до этого некоторое время жил в Норвегии, где работал в одной из нефтяных компаний.

"У жены был день рождения, тогда в Вильнюсе открылся магазин STEAK SUPPLY, это был первый серьезный мясной магазин в Литве. Купил это мясо на семейный праздник. <...>

<...> Оно было очень хорошее, и я подумал, что нужно что-то делать. Затем я открыл магазин в Таураге, когда был еще в Норвегии. Я спланировал работу так, что две недели работать в Норвегии, две недели - в Таураге", - говорит он о начале своего дела.

"У меня есть рабочее место, я его создал, чтобы вернуться", - добавляет мужчина.

По его словам, первый год был очень трудным. Через год, когда он вернулся в Литву, ситуация не изменилась.

"Мое видение заключалось в том, что я начну зарабатывать и жить из магазина в первый год, но этого не произошло.

Я смог научиться приспосабливаться к различным потребностям клиентов", - говорит он.

По словам Робертаса, на третьем году работы у него появились мысли заколотить витрины магазина и уехать работать обратно в Норвегию, но наступил переломный момент.

"Затем я сел и подумал, что не могу этого сделать, что это только начало и нужно что-то делать", - говорит он.

"Внезапно появились люди, появилась уверенность в своих силах и вера в меня", - вспоминает Робертас, говоря, что теперь у него много заказов и он снова находится в переломном моменте, только на этот раз в хорошем смысле, потому что необходимо расширять бизнес, мол он ответственен не только за два магазина, однако и за приготовление еды для частных праздников и поставки мяса в рестораны.

Клиенты, по словам мужчины, стали его друзьями.

"Они идут в мясную лавку, не как в магазин, а к Робертасу. У меня не такой большой поток, но я выбрал определенную группу людей. У меня продукты дороже", - открыто говорит он и уверяет, что его покупатели - люди со средним и высоким доходом.

Робертас говорит, что сегодня, помимо него, в Таураге работают еще три сотрудника, а в Клайпеде - еще пять.

Правда, говорит он, пока не планирует расширяться в Вильнюсе, потому что там всего много, и нужно идти в ногу с меняющейся модой.

"Люди в Вильнюсе обычно делают покупки в местах, которые по пути домой, поэтому Вильнюс пока не является для нас интересным местом, пока мы не добьемся бума. Когда созреем, приедем в Вильнюс", - думает Робертас.

В его ближайших планах - расширение производства на оптовые продажи, т.е. поставка мяса в рестораны.

"Может быть, даже для других небольших магазинов", - отмечает бизнесмен.

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