Коронавирус в Литве: 168 новых случаев, 5 человек скончались

Департамент статистики Литвы сообщил, что за минувшие сутки в стране было выявлено 168 новых случаев коронавируса (COVID-19), 5 человек скончались от этого инфекционного заболевания.

За минувшие сутки было проведено 5 604 молекулярных (ПЦР) и 4 599 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 199,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 276 453 случая COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4307 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8693 смертей.

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