Предупреждение: Лукашенко пойдет до конца, не будет ни с чем считаться

"Лукашенко уже надо думать об отступлении и, видимо, в ближайшее время присоединиться к своему коллеге Януковичу", – сказал экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Во время беседы речь шла также о самых болезненных моментах для Беларуси, о том, нужен ли Лукашенко Путину и о международной реакции, которую собеседники считают слишком слабой.

"Я считаю, что международное сообщество недостаточно активно и довольно слабо реагирует на происходящее в Беларуси, и если оно отказалось бы от единственного рычага давления - санкций, то тогда осталось бы лишь наблюдение, а это несправедливо – и в моральном и в политическом плане. Санкции нужны, чтобы режим узнал цену происходящего, но надо направить все стрелы в сторону режима – в сторону тех, кто его финансирует, кто находится в окружении. (...) Давление должно быть. И не такое, как сейчас, сейчас оно слабое", – сказал Линкявичюс.

На вопрос, не толкнет ли это Лукашенко глубже в объятия Путина, Линкявичюс ответил, что Лукашенка не такой уж и наивный, он понимает, что рано или поздно он Путину будет не нужен.

"Лукашенко уже выбрал такой путь, он не будет сидеть на заборе и заигрывать с обеими сторонами. Он выбрал единственный вариант защиты со стороны спонсора, поскольку иных путей не видит, но если он не наивен, должен понимать, что эта помощь не бесконечна, со временем Лукашенко Путину не будет нужен", – сказал экс-министр.

Представитель ЕГУ Максимас Милта оценил санкции Запада так: "Ответ Запада не только слишком медлительный, но и недостаточный, поэтому сложно оценить экономический масштаб санкций. Я думаю, важен не только день вступления в силу санкций США (3 июня), но и 21 июня, когда состоится Совет иностранных дел, а главное - масштабы риторики станут реаьными делами".

Политолог Лауринас Йонавичюс сказал, что самое уязвимое место Лукашенко - нефтяные пути.

"Мы бьем со стороны Запада, назначаем совместные санкции, думаем, Лукашенко это нанесет боль. Да, скорее всего, больно будет, но он немного иначе понимает боль и выгоду. Я думаю сейчас он как диктатор и лидер готов терпеть многое, не обращать на многое внимание, а страдать будет общество. Надо это понимать", – сказал он.

"Есть данные, которые показывают, откуда белорусский бюджет получает больше всего средств, это экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений. Удобрения из Беларуси идут в Бразилию, Индию, Китай, в США около 5%. Значит, прямого воздействия санкций не будет.

Конечно, есть вопрос транзита, подорожание экспорта, поскольку сейчас это осуществляют через балтийские порты, если введут санкции, придется экспортировать через Россию. Это поднимет цену, но позволит выстоять.

Что касается нефтепродуктов, наверное, самый сильный удар - это Мале, британцы и Объединенное Королевство, но не они обычно являются конечными покупателями, это транзит, оттуда нефтепродукты возвращаются в Польшу и Украину. Вот закрытие нефтяных путей нанесло бы самый болезненный удар", – считает собеседник.

"Лукашенко делает, что хочет и давно так поступает. Можно гадать, строить предположения, может, через него тестируют какие-то методы, которые потом захотят испытать. Много всего происходит, не надо забывать, что 20 лет действует договор об объединении, многие хотели бы спросить, почему так долго; <...>, сейчас этим могут воспользоваться", – сказал Линкявичюс.

По его мнению, у Лукашенко нет иного выхода, как только отступить.

"Лукашенко уже надо думать об отступлении и, видимо, в ближайшее время присоединиться к своему коллеге Януковичу, иного выхода у него не будет. Нам надо думать, что значат перемены. Когда мы говорим, что если выпустит заключенных, проведет новые выборы, тогда мы сможем дружить, все будет хорошо, надо иметь в виду, что так будет, если выборы будут прозрачными, если не придет какая-то промосковская сила, другой лидер с другой фамилией, что он не будет таким же странным, как теперешний, а страна пойдет вперед, цель будет достигнута. Такие варианты тоже нельзя отклонять", – сказал экс-министр.

Милта заметил, что обычно западные санкции длились год-два, а потом начиналась торговля компаниями.

"В пятницу было 300 дней со дня выборов в Беларуси, а у нас до сих пор нет никаких экономических мер, которые бы Брюссель ввел в отношении Лукашенко. Это позор. Конечно, Важную роль играют другие страны – Польша и Литва, но есть действия, которые зависят только от позиции Брюсселя", – сказал политолог.

Журналист Ангелина Гудкова оценила решение Беларуси закрыться: "Многие белорусы постоянно ездят в Литву, Польшу, Латвию. Ну, а в Литве около Ikeа мы часто видим белорусские машины. Многие белорусы работают за границей, чтобы прокормить семьи. А сейчас из Беларуси могут уехать только те, кто работает за границей или у кого есть вид на жительство в другой стране, но и они могут это делать лишь два раза в год. Если представить, что мужчина уехал на заработки и может приехать к семье только два раза в год - это ужас. Мне сложно было бы так долго не видеть родных, мне сейчас страшно ехать в Беларусь, поскольку на границе придется показывать трудовой договор, если увидят, что я белоруска, а работают в зарубежных СМИ, это уже проблема. Ты не можешь быть уверен что таможня тебя не задержит и не увезет в лес. Они сделали белорусов заложниками и, мне кажется, пытаются манипулировать этим".

По ее мнению, тысячи людей столкнутся с проблемами.

Линкявичюс считает, что цель Лукашенко - запугать людей.

"Мне кажется, это элементы запугивания. Задержание Протасевича, а сейчас этот запрет на выезд – он хочет запугать, чтобы не смели противиться недовольные. Он ни с чем не будет считаться – он пойдет до конца", – считает экс-министр.

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