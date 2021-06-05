В Литве волонтеры убирали мусор на берегах рек

Ежегодно в моря и океаны попадает 8 млн. тонн пластика, 80% этих отходов попадает туда из рек. В первые выходные июня в Литве волонтеры в рамках международной инициативы River Cleanup убирали мусор по берегам рек. За выходные приведут в порядок 80 территорий около 33 рек. В акции участвуют 1500 волонтеров.

В Литве эта акция проходит в третий раз. В Вильнюсе акция в субботу проходила у реки Цедронас (Кедрон). Из реки волонтеры вытаскивали старую резину, мебель, бутылки и другие отходы. На берегах собирали окурки, пробки от бутылок и разные упаковки от продуктов.

Больше всего волонтеров зарегистрировалось в Каунасе.

По словам организаторов River Cleanup Lietuva, в инициативе участвуют как отдельные лица, так и организации, школы.

С работниками посольства Нидерландов берега Нерис убирали военные, которые служат в Рукле.

Это международная акция. В выходные будут убирать мусор на берегах 200 рек в 50 странах мира. Литва по количеству участников, как и в прошлом году, занимает второе место.

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