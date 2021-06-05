Лидером Партии свободы переизбрана Аушрине Армонайте
ru.DELFI.lt
05.июня 2021 16:39
Laisvės frakcija prie vaivorykštės suoliuko Rotušės aikštėje
Foto: Asmeninis archyvas
5 июня в Вильнюсе, на Ратушной площади состоялся съезд Партии свободы, на котором председатель партии Аушрине Армонайте назначила своих заместителей. Первым заместителем стал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Другие заместители - Моника Ошмянскене, Миндаугас Тарнаускас, Витаутас Миталас и Томас-Витаутас Раскявичюс.
На съезде также назначили новых членов правления партии, Комиссии по этике и прозрачности и Комиссии по контролю.
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