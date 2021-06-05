Другие заместители - Моника Ошмянскене, Миндаугас Тарнаускас, Витаутас Миталас и Томас-Витаутас Раскявичюс.

На съезде также назначили новых членов правления партии, Комиссии по этике и прозрачности и Комиссии по контролю.

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