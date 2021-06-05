Лидером Партии свободы переизбрана Аушрине Армонайте

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Laisvės frakcija prie vaivorykštės suoliuko Rotušės aikštėje Foto: Asmeninis archyvas

5 июня в Вильнюсе, на Ратушной площади состоялся съезд Партии свободы, на котором председатель партии Аушрине Армонайте назначила своих заместителей. Первым заместителем стал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Другие заместители - Моника Ошмянскене, Миндаугас Тарнаускас, Витаутас Миталас и Томас-Витаутас Раскявичюс. На съезде также назначили новых членов правления партии, Комиссии по этике и прозрачности и Комиссии по контролю. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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