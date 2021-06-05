Ученый подсчитал, сколько граждан Литвы вернется на родину

Последняя волна эмиграции из Литвы была слишком многочисленной и она до сих пор не остановилась, считает профессор, историк Альфонсас Эйдинтас. В своей книге "Литва и массовая эмиграция 1868–2020 гг" он пытался ответить на вопрос, какой страна будет в будущем и обернется ли массовая эмиграция массовым возвращением. О том, что не дает эмигрантам вернуться на Родину, и какой будет Литва через 100 лет, речь шла во время виртуальной презентации книги.

Эйдинтас решил написать книгу, когда увидел, что люди массово стали покидать Литву.

"За 30 лет независимости литовцев никто не преследовал, школы не закрывал, ничего никто не запрещал. И тут из свободной демократической Литвы за границу уезжает миллион жителей. И отчасти мы уже не считает ЕС заграницей, поэтому положение не кажется таким трагическим", – сказал он, подчеркнув массовость последней волны.

Историк решил сравнить эту волну с массовой волной, которая наблюдалась за много лет до этого. Например, в межвоенные годы из независимой Литвы уехали 100 000 человек, виной тому была сложная экономическая ситуация. А сейчас последняя волна еще не остановилась.

Он указал на новые направления третьей волны эмиграции – Ирландия, Испания, Норвегия.

По мнению Эйдинтаса, люди уезжали, поскольку их к этому побуждали близкие и друзья.

"С эмиграцией происходят нехорошие вещи. Я видел такое в Норвегии. Люди приезжают туда, не регистрируются, работают в сельском хозяйстве, на лесоповалах, они не застрахованы, за них не делают отчисления в пенсионные фонды, я видел такое в Норвегии. Очень жалко этих людей, их вывозят туда компании по трудоустройству. Непонятно, проверяют ли эти компании, контролируют ли их заработок?", – сказал профессор, заметив, что налицо "торговля людьми".

"Вывоз девушек для предоставления секс-услуг тоже связан с эмиграцией. Проблем много, вот я и решил написать книгу", – рассказал он.

Эйдинтас вопрошал, не слишком ли много людей уезжает из Литвы? И останется ли Литва страной, в которой говорят по-литовски.

"Надо говорить о том, что рождаемость за 30 лет снизилась в два раза (...), с 1992 года количество жителей в стране сокращается. Это ощущает экономика, культура, все сферы, особенно страдают небольшие города. Останется ли Литва страной, где говорят по-литовски? Кто-то будет населять эту территорию, но вернутся ли литовцы? Скольким надо вернуться, чтобы Литва осталась?", – вопрошал ученый.

"Меня опечалило бы, если бы через 100 лет в Литве жило всего 1,5 млн. жителей. Я мечтаю, чтобы число жителей выросло до 3,5 млн. И мы говорим о сохранении Литвы, говорящий по-литовски", – сказал Эйдинтас.

"По моим подсчетам, будет хорошо, если вернутся 200 000 литовцев", – сказал он.

Председатель правления Литовцев в Швейцарии Юрате Касперсен сказала: "Будут ли в Литве говорить по-литовски? Это большой вопрос, потому что уже сейчас в литовских школах ориентируются на уровень языка, на экзамены, на поступление в вузы, а не на то, чтобы люди учили язык. Поможет ли нам это остаться литовцами, неясно".

Почему эмигранты не интересуются происходящим в Литве, интересуется Эйдинтас.

Касперсен считает, что не надо требовать этого от них, как от каких-то должников, это отталкивает.

"Второй момент - спустя 30 лет жизни вне Литвы я вижу две причины. Во-первых, эмигрантам третьей волны было очень сложно закрепиться за границей. Они отдают на это всю свою жизнь. А когда из Литвы приходят сигналы с призывами инвестировать, поощрять туризм, потом еще и еще. Тогда думаешь, что такое эта Литва? Может, агентство по трудоустройству литовцев за границей? Надо понимать людей, которые уехали, чтобы построить себе жизнь. Да, когда они смогут, они повернутся к Литве. Но что-то от них требовать как от должников...? А думаю, это отталкивает. Второй момент – Литва не бедствует, ее не оккупировали, она должна заботиться о своих жителях, ведь в стране наблюдается серьезное разобщение", – заметила она.

По ее словам, побывавшие в Литве швейцарцы отмечают богатство городов, они не видят в них проблему неравенства. Не надо делать из этого драму?

Вице-министр иностранных дел Эгидиюс Мейлунас призвал не драматизировать ситуацию.

"Я считаю, не надо делать из этого драму. Люди уехали по разным причинам, по экономическим, по другим. Но многие возвращаются", – сказал он.

Мейлунас заверил, что власти стараются создать единую систему информирования, которая поможет соотечественникам вернуться.

"Можем поспорит, что через 100 лет, в 2121 г. в Литве будет немногим больше 4 млн. жителей", – прогнозировал он.

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