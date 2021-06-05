Погода в выходные будет приятной, но местами возможны небольшие дожди

В начале июня установилась летняя погода. Тепло не только в Литве, но и в остальной части Европы. На севере континента даже теплее, чем на юго-востоке.

В ближайшие дни в Литве будет тепло. Однако антициклон стал ослабевать, во второй половине дня увеличится облачность.

В субботу будет переменная облачность. Днем облачность увеличится. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Днем будет 22-25 градусов, на юге местами 26 градусов. В Вильнюсе после обеда пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 24-25 градусов. У моря будет солнечно, без осадков. Температура поднимется до 22-23 градусов.

В воскресенье ночью облака рассеялись. Без осадков. Ветер успокоится. Температура будет 9-14 градусов. Днем количество облаков увеличится. Местами, в основном на востоке, пройдут небольшие дожди, в основном с грозами. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов. Вода во внутренних водоемах прогреется до 16-18 градусов, в море - 14 градусов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!