В Литве обещают жесткий ответ на решение Минска не пропустить диппочту

Председатель парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павилёнис говорит, что Литве придется дать жесткий ответ на решение "террористического" минского режима не пропустить в страну курьера с дипломатической почтой.

"Это очередное доказательство того, что этот преступный, незаконный, террористический режим продолжает нарушение всех международных договоров, конвенций, на основании которых (они) сами функционируют в Вильнюсе как дипломаты", - сказал Ж. Павилёнис в пятницу BNS.

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"Без сомнения, нам следует реагировать - посовещаемся с министром. Думаю, о нашем протесте свидетельствует нота министра и министерства. Но наряду с протестом, на мой взгляд, будет дана оценка, как она постоянно и дается, всем преступникам, которые считают, что они могут вести себя так, как им хочется, в своей стране. Но международное право и наше национальное право действуют (...). Если это сознательный выпад, а кажется, что да, то люди, которые выполнили это или заказали, думаю, должны оказаться в нашем санкционном списке", - сказал Ж. Павилёнис.

Он отметил, что в ответ на действия белорусских пограничников Литва могла бы рассмотреть возможность высылки из страны еще большего числа белорусских дипломатов.

"В этом представительстве уже, по правде говоря, почти никого из белорусов не осталось, но несколько человек еще есть - нужно посовещаться с министром, что мы с ними делаем. Потому что обычно в дипломатии применяется взаимность, этот принцип закреплен в той же самой Венской конвенции (о дипломатических сношениях - ред.), которая была нарушена. Если с нашими дипломатами так поступают, то будет воздействие и на их дипломатию. Но какое - нужно еще узнать все детали и совещаться с министерством", - сказал парламентарий.

МИД Литвы в пятницу сообщил, что белорусские пограничники задержали автомобиль с диппочтой Литвы, потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы.

В ответ на инцидент МИД Литвы заявил решительный протест в связи с нарушением положений Венской конвенции.

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