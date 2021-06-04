Пока юноша отдыхал у озера, его Range Rover съехал в воду

4 июня, после 10 ч. утра инспекторам по охране природы сообщили, что в озере Антавилис, в Вильнюсе, тонет автомобиль. Владельцу автомобилю грозит штраф в размере 140 евро. Еще один штраф юноше назначила полиция.

Инспекторы выяснили, что в озеро съехал автомобиль Range Rover. Автомобиль не был поврежден, из него не вытекло ни горючее, ни масло.

Водителю назначен штраф за нарушение требований охраны водоемов - он оставил автомобиль слишком близко к воде.

Полиция составила протокол о нарушении ПДД. Водитель (1998 г.р.) сказал полицейским, что, наверное, он забыл поставить машину на ручник или что-то сломалось. Молодой человек узнал, что автомобиль тонет, по звуку сигнализации.

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