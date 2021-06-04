"Сейчас активно размещаются силы у литовско-белорусской границы, на тех участках, где происходит больше всего нарушений - в данном случае мы говорим о резерве СОГГЛ. (...) Активно обсуждается и планируется привлечение армии (...), - сказал Р. Любаевас на пресс-конференции в пятницу.
"Сегодня и на прошлой неделе активно обсуждались с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex возможности разместить у литовско-белорусской границы сотрудников погранохраны ЕС", - сказал он.
Сотрудники погранохраны ЕС должны приступить к работе на этом участке с 1 июля.
Пограничникам уже помогает Служба общественной безопасности, намечается привлечь стрелков.
Планируется усилить контроль и на границе с Польшей, он осуществлялся усилиями криминальной разведки.
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