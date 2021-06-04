В понедельник в Вильнюсе выделят 3200 доз Vaxzevria для желающих привиться раньше назначенного срока

Для обеспечения непрерывного процесса вакцинации было решено 7 июня дать возможность всем желающим привиться второй дозой Vaxzevria (ранее AstraZeneca), если после первой прививки прошло 4 недели.

Все желающие могут без предварительной регистрации приехать в Litexpo на ревакцинацию с 9 до 19 часов.

Зарегистрированные и незарегистрированные жители будут стоять в разных очередях. На этой неделе Вильнюс получил 19 000 доз Vaxzevria. На 7 июня было предложено 7000 свободных мест, но заполнились лишь 50%, поэтому остальные дозы решено было предложить тем, кто хочет быстрее получить вторую дозу.

На следующей неделе Вильнюс получит почти 32 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech, из них 27 000 отдадут тем, кто прививается в первый раз. Регистрироваться можно с 4 июня.

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