В пятницу полиция организует в столице Литвы специальные рейды

Полицейские ГКП Вильнюсского округа 4 июня после обеда организуют специальные рейды для контроля нарушителей скоростного режима.

Сообщается, что рейды начнутся с 15 часов - как раз в это время в Вильнюсе начинают формироваться заторы и многие спешат выехать из города.

Где именно будут установлены посты контроля скорости, полиция не сообщает. Однако известно, что самые большие заторы образуются на выездах из города: на ул. Гележинё Вилко, Укмергес, на проспекте Саванорю, на Западной объездной дороге около Гарюнай.

Что ждет нарушителей:

За превышение скорости до 10 км/ч - предупреждение.

За превышение скорости на 11-20 км/ч - штраф 12-30 евро.

За превышение скорости на 21-30 км/ч - штраф 30-90 евро.

За превышение скорости на 31-40 км/ч - штраф 120-170 евро.

За превышение скорости на 41-50 км/ч - штраф 170-230 евро.

За превышение скорости больше чем на 51 км/ч - штраф 450-550 евро и лишение прав на 1-6 месяцев.

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