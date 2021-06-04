В Литве перекрыт крупный канал контрабанды российского оружия

Криминалисты литовской таможни перекрыли крупный канал контрабанды российского оружия в Вильнюсе и Вильнюсском регионе.

Таможня Литвы сообщила, что во время обысков в Вильнюсе, Вильнюсском и Швенчёнском районах задержаны четыре человека, изъято 319 винтовок и полуавтоматических карабинов "Сайга" российского производства, 12 тыс. патронов. Общая стоимость оружия и боеприпасов составляет около 335 тыс. евро.

Подозревается, что задержанные создали и участвовали в схеме, по которой в обход введенных еще в 2014 году международных санкций для российских производителей оружия в Литву в больших количествах нелегально ввозится российское огнестрельное оружие, торговля которым ведется не только в Литве, но и в других странах Евросоюза (ЕС).

Расследование о контрабанде оружия и нарушении международных санкций для России таможенные криминалисты начали еще в 2020 году. Как сообщает таможня, в этот вторник, примерно в 8 часов правоохранители приступили к обыскам в помещениях одного занимающегося оптовой и розничной торговлей оружием и боеприпасами предприятия в Вильнюсе, а также в Вильнюсском и Швенчёнском районах.

Foto: MKT

Задержан глава предприятия и еще три человека, все - граждане Литвы.

По данным правоохраны, это предприятие с 2019 года в больших количествах ввозило из России через посредников - одно среднеазиатское государство - новое оружие российского производства, преимущественно полуавтоматические карабины. Хотя реально оружие покупалось у российских продавцов, в документах указывалось, что оно покупается только у упомянутого среднеазиатского государства, это делалось, чтобы обойти международные санкции.

После доставки в Литву оружие оформлялось и легализовывалось, торговля им велась и в Литве, и в других государствах ЕС, главным образом в Германии и Австрии.

Правоохранители полагают, что за упомянутый период предприятие могло ввезти около 1500 полуавтоматических карабинов.

В Вильнюсском подразделении Криминальной службы таможни продолжается досудебное расследование о нарушении международных санкций и контрабанде оружия и боеприпасов. Нарушителям грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Расследование начато в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности, расследование возглавляет Вильнюсская окружная прокуратура.

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