Глава Eurovia Lietuva: рынок прокладки дорог в этом году сократится

Компания дорожной инфраструктуры французского капитала Eurovia Lietuva, которая в прошлом году увеличила выручку на 46% до 78 млн евро, в ближайшие несколько лет не ожидает дальнейшего ее роста.

Гендиректор Eurovia Lietuva Станиславас Каблис заявил, что в прошлом году выручку дорожников повышали дополнительные дотации государства, связанные с коронавирусом.

"В прошлом году все росли потому, что было более 170 млн евро так называемых ковидных средств, которые были дополнительно инвестированы в дороги, поэтому минувший год является исключительным. В этом году возвращаемся обратно – остаются те же 300 млн, а это достаточно значительный спад", – пояснил BNS С. Каблис.

Он отметил, что такие внезапные скачки инвестиций неблагоприятны для дорожного рынка. По его словам, в этом году компания планирует выручку приблизительно в 70 млн евро, однако это результат наработок прошлого года.

"Желание раскрутить экономику, не давая ей денег, по моему мнению, преступление. Если правительство не хочет давать деньги на дороги, то давайте строить что-то другое, но следует давать деньги даром под пособия – давайте развивать экономику", – возмущался глава Eurovia Lietuva.

По его совам, в последнее время около 30% выручки компании составляли заказы, связанные с литовской железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai, 50% – заказы самоуправлений и государства, и еще 10% – заказы частных компаний.

В прошлом году, по сравнению с 2019-ым, выручка Eurovia Lietuva выросла на 45,5% до 78,1 млн евро, а чистая прибыль составила почти 2,94 млн евро. В этом году планируется выплатить 3 млн евро дивидендов, говорится в отчете компании, представленном Центру регистра.

99,95% акций Eurovia Lietuva принадлежат французской Eurovia.

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