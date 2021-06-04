"Аэрофлот" отозвал рейсы в Вильнюс на этой и на следующей неделе

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отозвала еще два рейса из Москвы в Вильнюс – на этой и на следующей неделе, подтвердил BNS представитель оператора аэропортов Литвы - компании Lietuvos oro uostai.

"Вчера мы узнали, что "Аэрофлот", как и на прошлой неделе, отозвал рейс этой недели и следующей по каким-то ясным для них причинам, нам подробнее не объясняли", – сказал BNS Тадас Василяускас.

"Самолет не прилетит из Москвы, автоматически рейс из Вильнюса также не состоится", – добавил он.

Рейсы "Аэрофлота" обычно происходят раз в неделю – по пятницам, однако в минувшую пятницу рейс также был отозван.

На минувшей неделе правительство Литвы запретило прилетать в Литву через воздушное пространство Беларуси и запретила белорусским авиаперевозчикам влетать в воздушное пространство Литвы.

После инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске лидеры Евросоюза договорились о запрете полетов белорусских авиакомпаний в страны блока и призвали компании ЕС не летать над Беларусью.

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