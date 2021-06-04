По всей Литве скупают квартиры, эксперты предупреждают об опасности

Начало этого года на рынке недвижимости в Литве отличается высокой активностью. В марте-апреле были побиты все рекорды, однако рынок аренды не может похвастаться такими результатами. Там не было большого скачка цен. Однако жителей Литвы это не пугает, они по-прежнему покупают второе и третье жилье в качестве инвестиции не только в Вильнюсе, но и в регионах. Эксперты призывают снять розовые очки и задуматься, что делать со всеми этими квартирами, и как не лишиться денег.

В мае 2021 года в Центре регистра зарегистрировали 15 500 сделок на рынке недвижимости во всей Литве (в мае 2020 г. - 8900, 2019 г. – 12 300), а в апреле этого года 14 700.

Аналитик Арнольдас Антанавичус сказал, что активность на этом рынке его не удивляет, потому что уровень жизни в стране растет, люди хотят купить себе жилье или улучшит условия жизни. Есть и такие жители, которые боятся обесценивания сбережений, поэтому инвестируют в недвижимость.

Антанавичус заметил, что активность на рынке не отличается чем-то особенным, скорее, она возвращается на допандемический уровень.

Правда, это не касается рынка недвижимости на взморье, там рост цен очень большой из-за ограниченного предложения.

По словам Антанавичуса, те, кто сейчас покупает дорогое жилье для аренды, могут разочароваться, поскольку цены на аренду с такой скоростью не растут. А в регионах аренда вообще дает небольшие доходы.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что недвижимость может быть хорошей инвестицией там, где расширяется промышленность.

"Риск есть всегда, но главный индикатор, который влияет на рынок аренды - демография. Сколько людей приезжает в горд, сколько в городе университетов, коллегий и т.д. Если всего этого нет, такая инвестиция - рискованная. Поэтому надо перейти на другой уровень, чтобы жилье в аренду сдавали предприниматели или учреждения", – сказал экономист.

По его словам, нынешняя тенденция показывает, что цены на жилье растут, на аренду тоже поднялись, а если взглянуть на демографическую ситуацию, то там тоже нет признаков ухудшения ситуации.

"Я думаю, не стоит ждать падения цен. Надо переходить на следующий уровень - профессиональный рынок аренды, как это делают на западе. Люди могут платить больше выросли требования к качеству арендуемого жилья. Конечно, тут важно, чтобы ситуация была похожей, важно, чтобы не было "тени", – заметил собеседник.

Представитель компании Numai Ауримас Чагус сказал, что жилье покупают для сдачи в аренду, поскольку некоторые физические или юридические лица покупают иногда сразу несколько квартир.

Он заметил, что на рынке аренды недвижимости ситуация сейчас изменилась, поскольку жилье для краткосрочной аренды перешло в разряд долгосрочной аренды. По словам Чагуса, прибыльность за счет такого бизнеса уменьшилась с 5,5% осенью до 4,7% в настоящее время.

Правда, он заметил, что цены на аренду обычно растут медленнее, чем на продажу жилья, поэтому мы еще можем наблюдать подорожание этой услуги.

Однако Антанавичус не считает, что цены на аренду в скором времени вырастут и это обусловлено зарплатами.

"Все будет зависеть от зарплат. Если они вырастут, вырастут и цены. Если зарплаты не будут расти, у людей не будет возможности больше платить за аренду. Однако в будущем цены могут увеличиться", – сказал собеседник.

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