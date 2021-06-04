В Центре крови в Лентварисе от коронавируса привьют всех желающих

Мобильная команда Национального центра крови 4 июня в Тракайском районе, в Лентварисе, будет прививать от COVID-19 всех желающих.

В мобильной палатке без предварительной записи смогут привиться все совершеннолетние, которые этого пожелают.

Палатка будет стоять у храма с 11 до 16 ч. В Лентварис привезут 1000 доз вакцины. Желающих будут прививать вакциной Janssen (в этом случае прививают только одной дозой).

Желающие привиться должны предъявить удостоверение личности.

По словам директора НЦК Даумантаса Гутаускаса, первая такая акция на этой неделе в Запишкисе (Каунасский район) показала, что желающих привиться очень много – приходят местные, приезжают люди из других городов.

"В Лентварис поедет более многочисленная команда специалистов. Наша цель - не только привить как можно больше людей, но и сделать так, чтобы людям не пришлось долго стоять в очереди", – сказал он.

По словам Гутаускаса, вакцины хватит на всех, если потребуется больше, то ее привезут. Такие акции НЦК намерен проводить в июне и в других населенных пунктах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!