Во время тренировки в ДТП попал и погиб литовский триатлонист

На странице Литовского кубка по триатлону в фейсбуке сообщили, что в среду вечером во время тренировки погиб литовский спортсмен Донатас Шлянис.

"В среду вечером член нашей общины Донатас Шлянис во время тренировки попал в ДТП. К сожалению, врачи ничем не смогли ему помочь. Спи спокойно. Мы выражаем соболезнования семье, друзьям и всем знакомым погибшего", – сказано в сообщении.

Шлянис готовился к состязанию. Департамент полиции сообщил, что несчастье произошло в 20 ч. в Вильнюсе, в Антакальнисе, на ул. Шило. Велосипедист столкнулся с микроавтобусом VW Transporter.

"С горки на ул. Шило возвращались два велосипедиста. Один рассказал, что ехал первый, вдруг почувствовал удар по заднему колесу, затем его товарищ выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Водитель автомобиля сказал, что пытался избежать столкновения, но ему это сделать не удалось. Велосипедиста увезли в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь – в 23.10 ч. он скончался в больнице", – сообщает полиция.

Погибшему спортсмену было 30 лет.

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