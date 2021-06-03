В Вильнюсе произошло серьезное ДТП: пострадал 5-летний ребенок

В четверг в полицию сообщили о серьезном ДТП. По предварительным данным, в ДТП пострадал малолетний ребенок.

Полиция информировала, что около 15 ч. поступило несколько сообщений о ДТП на ул. Зуюну, около АЗС Emsi.

Первый звонивший сообщил, что автомобиль врезался в дерево, возможно, требуется помощь врачей. Через несколько минут поступил еще один звонок, сообщили, что столкнулись два автомобиля.

Звонивший сказал, что из одного автомобиля извлекли пострадавшего 5-летнего ребенка.

Очевидец рассказал, что со второстепенной дороги выехал VW Passat, которым управлял молодой водитель, и не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль VW Golf, врезался в него, после удара автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

На место происшествия выехала полиция и карета скорой помощи.

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