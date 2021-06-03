Коронавирусом заболел привитый несколько месяцев назад депутат Винкус

Коронавирусом заболел привитый несколько месяцев назад депутат от Литовского союза крестьян и зеленых Антанас Винкус.

78-летний Винкус был привит несколько месяцев назад. Коронавирус у него установили 29 мая, он сдал тест перед поездкой в Эстонию.

"Меня пригласили принять участие в рабочем визите со спикером парламента в Эстонию. Тестировалась вся группа, сдал тест и я, несмотря на то, что я был привит", – сказал депутат.

Он сказал, что чувствует себя "очень хорошо".

"У меня нет никаких симптомов, нет температуры. Срок изоляции истекает в понедельник. Я работаю удаленно, готовлюсь к заседанию фракции, к работе в Балтийской Ассамблее. Работаю в полном темпе. Еще раз убедился в пользе вакцинации", – сказал Винкус.

Вторую дозу вакцины Pfizer он получил в марте. Винкус сказал, что не знает, где мог заразиться.

В конце мая коронавирус установили и у привитой в марте первой дозой AstraZeneca депутата Аушрине Норкене (из Литовского союза крестьян и зеленых).

После контакта с ней изолировали двоих членов фракции. Одним из них была Агне Ширинскене.

До сих пор случаи COVID-19 в парламенте фиксировали в ноябре–феврале.

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