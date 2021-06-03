Верховный суд Литвы оправдал Паксаса и Вайнаускаса в деле о торговле влиянием

Верховный суд Литвы (ВСЛ) в четверг вынес оправдательный приговор бывшему лидеру партии "Порядок и справедливость" (ПС), отстраненному в порядке импичмента президенту Роландасу Паксасу и главе медийной группы Lietuvos rytas Гедвидасу Вайнаускасу в уголовном деле о торговле влиянием.

ВСЛ оставил в силе принятое в апреле прошлого года Вильнюсским окружным судом (ВОС) решение оправдать всех обвиняемых.

Судейская коллегия ВСЛ констатировала, что суд первой инстанции обоснованно не признал доказуемость факта, что Г. Вайнаускас предлагал (обещал), а Р. Паксас согласился принять взятку.

По оценке ВСЛ, суд первой инстанции обоснованно руководствовался общепризнанным принципом, согласно которому все сомнения, устранить которые нет возможности, должны трактоваться в пользу привлекаемого к уголовной ответственности лица.

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"Обвинительный приговор не может основываться на домыслах, а данных, на основании которых можно только считать, что преступное деяние могло быть совершено, недостаточно для вывода о виновности лица и принятия обвинительного приговора", - говорится в сообщении ВСЛ.

По мнению ВСЛ, важный элемент торговли влиянием - то, что Г. Вайнаускас предложил взятку в размере 15 тыс. евро, а Р. Паксас согласился ее принять за влияние с целью обеспечить подписание акта о завершении строительства торгового центра Norfa в Пренай, в деле это основывается всего лишь на нескольких фразах их зафиксированного разговора.

Прокуратура утверждала, что Р. Паксас и Г. Вайнаускас в 2015 году договорились о взятке за обещание политика повлиять на инспекторов по строительству, чтобы получить разрешение на эксплуатацию магазина в Пренай.

Они свою вину отрицали. Г. Вайнаускас говорил, что проводил журналистское расследование, а Р. Паксас утверждал, что цель этого дела - вытеснить его из политики.

Суд первой инстанции - ВОС - оправдал обвиняемых, а Апелляционный суд Литвы в октябре прошлого года признал Р. Паксаса и Г. Вайнаускаса виновными в торговле влиянием и приговорил бывшего политика к условному сроку лишения свободы на три года, а предпринимателя - к штрафу в размере 26,3 тыс. евро.

Этот приговор Р. Паксас и Г. Вайнаускас обжаловали в ВСЛ.

Решение ВСЛ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Р. Паксас занимал президентский пост до импичмента в 2003-2004 годах, а в 2009-2019 годах два срока полномочий был членом Европарламента.

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