Спикер Сейма Литвы: снижение возрастного ценза для прохождения в парламент было бы логичным

Снижение возрастного ценза до 21 года для прохождения в Сейм Литвы вместо нынешнего - с 25 лет - было бы логичным, потому что таким образом были бы приведены в соответствие требования к выборам в парламент Литвы и Европейский парламент (ЕП), говорит спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

По словам нынешней главы парламента, которая инициировала такую поправку к Конституции еще во время прошлого срока полномочий, проект до конца весенней сессии должен вернуться для рассмотрения в зал заседаний Сейма. Он еще во время прошлого срока полномочий был принят в первом чтении, правительство также вынесло положительное заключение по проекту.

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Спикер отметила, что только голосов правящего большинства для принятия проекта не хватит, потому что для принятия поправки к Конституции нужно 94 голоса.

Она сказала, что снижение возрастного ценза для прохождения в парламент на выборах - это "самый прямой и самый простой способ показать молодым людям, что мы им доверяем".

В соответствии с литовским законодательством, избираться в ЕП можно с 21 года, а возрастной ценз 25 лет для прохождения в национальный парламент является самым высоким во всем Евросоюзе, такой же ценз применяют еще три страны - Италия, Греция и Кипр.

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