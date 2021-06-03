С начала года увеличились зарплаты руководства LRT: у некоторых стали больше, чем у руководителей страны

ru.DELFI.lt

В Центре регистра появился отчет о деятельности ПУ Литовское национальное радио и телевидение (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), в котором указано, что 9 его руководителей получали зарплаты из бюджета, которые вместе со всеми доплатами и надбавками были выше зарплат. А с начала этого года, по данным tv3.lt, зарплаты руководителей канала стали еще больше.