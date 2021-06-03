9 руководителей LRT в 2020 г. в общей сложности получили 674 052,62 евро "на бумаге". Средняя зарплата "на бумаге" была 75 000 евро в год, или 6241 евро в месяц.
Всего бюджет LRT в 2021 г. составляет 53,8 млн. евро.
Как и прежде, в 2020 г. самой высокой зарплата была у главы Интернет-департамента LRT Ричардаса Балтадуониса. В общей сложности за год он получил 114 200 евро, или 9500 евро в месяц.
96 200 евро в прошлом году заработал глава Департамента развития административной деятельности Томас Рител. Он получал более 8000 в месяц.
Глава департамента телевизионных программ Андрюс Коренка всего получил 90 800 евро – по 7500 евро в месяц.
Глава службы теленовостей Инга Ларёновайте в прошлом году в общей сложности получила больше 71 000 евро (5900 евро в месяц).
Гендиректор LRT Моника Гарбачаускайте-Будрене в прошлом году получила 66 200 евро – это около 5500 евро в месяц.
Ее заместитель Гитис Оганаускас в 2020 г. заработал больше 59 000 евро – по 4900 евро в месяц.
Глава Департамента радио LRT Гедрюс Масальскис в пролом году заработал 61 700 евро – примерно по 5100 евро в месяц.
Глава отдела финансов и планирования Аста Савицкене за год получила 59 500 евро - около 4900 евро в месяц.
Глава департамента коммуникации Рута Путникене за год заработала 54 600 евро, это 4500 евро в месяц.
По данным "Содры", в прошлом году средняя зарплата работников LRT составила 2048 евро "на бумаге".
Tv3.lt напоминает, что зарплата президента Литвы сейчас составляет 9700, а премьер-министра и спикера парламента – по 4500 евро в месяц.
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