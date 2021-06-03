Коронавирус в Литве: 339 новых случаев, скончались 5 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 339 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 5 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 17 929 молекулярных тестов (ПЦР) и 5870 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 244,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 275 545 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 257 675 человек, декларированы 207 725 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 8040 человек, декларированное число больных составляет 57 990.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 4289 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8653 смерти.

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