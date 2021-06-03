Министр: Литва начинает процесс по перенятию управления над перемычками ЛЭП с Беларусью

В связи с началом промышленного производства электроэнергии на первом блоке Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что Литва инициирует правовой процесс, который позволит стране перенять управление над перемычками линий электропередачи (ЛЭП) с Беларусью.

По его словам, с началом производства электроэнергии реактором АЭС вступают в силу положения "антиостровецкого" закона, которые предоставляют дополнительные правовые рычаги по предотвращению попадания белорусской электроэнергии на литовский рынок.

"Мы начали правовой процесс, который позволяет перенять управление над линиями в свои руки. На сегодняшний день мы не управляем этими линиями, у нас есть определенные соглашения и мы управляем совместно. (...) Мы приступаем к возвращению суверенитета в наши руки в сфере электроэнергии", – сказал в четверг Д. Крейвис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Подробнее об этом он обещал информировать позднее в четверг.

Кроме того, Д. Крейвис сообщил, что Еврокомиссия предложила изменить порядок аукционов электроэнергии на бирже Nord Pool для того, чтобы российской электроэнергией торговали позднее: "В первую очередь электроэнергия с рынка стран ЕС и только затем российская".

"Пока Латвия и Эстония стараются уклониться от этого вопроса, но мы считаем, что это событие (принудительная посадка самолета Ryanair в Минске – BNS) может помочь нам решить этот вопрос", – сказал министр.

Д. Крейвис повторил, что иногда на литовскую территорию попадает электроэнергия из Островца, однако попадание более значительных потоков предотвращает решение Украины отказаться от закупок белорусской электроэнергии.

"На сегодняшний день мы видим, что, сколько Беларусь производит, столько и потребляет, но есть определенные небольшие моменты в течение дня, в течение ночи, когда попадает определенное количество электроэнергии в Литву, которые выше потребления Беларуси. Оно небольшое, но это все равно позволяет утверждать, что эта электроэнергия в Литве есть", – сказал Д. Крейвис.

Он также сообщил, что по данным оператора сети ЛЭП Литвы Litgrid, с января по 24 мая этого года в Литве было закуплено электроэнергии с БелАЭС на 16 млн евро. Основная часть, по словам министра, была закуплена до 24 марта, когда электроэнергия всеми темпами экспортировалась из Беларуси.

"Когда украинцы перестали закупать белорусскую электроэнергию, россияне – "Интер РАО" – лишились возможности совершать сделки обмена, поскольку российская электроэнергия попадала в Украину и продавалась там как белорусская, а нам доставалась белорусская и продавалась как российская", – пояснил министр.

По словам Д. Крейвиса, БелАЭС сейчас работает на мощности 450 мегаватт – это половина мощности, однако для потребления этой электроэнергии Беларусь включает модернизированную газовую электростанцию в Лукомле.

Ранее Д. Крейвис заявлял, что применяемая в одностороннем порядке Латвией и Эстонией методика торговли с Россией не только позволяет попадать на рынок Балтийских стран электроэнергии из Островца, но и поднимает цены на электроэнергию в Литве

Министерство энергетики сообщало, что применяемая в одностороннем порядке Латвией и Эстонией методика торговли с Россией может обходиться литовским потребителям в дополнительные 100 млн евро в год. При посредничестве Еврокомиссии, Литва добивается принятия новой методики.

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