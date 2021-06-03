О лишении статуса беженца украинского блогера Шария сообщило и литовское издание

Литва лишила политического убежища пророссийского украинского журналиста и блогера Анатолия Шария и объявила его персоной нон-грата, сообщила литовская газета Lietuvos rytas.

По данным издания, убежище А. Шарий лишился убежища в середине мая, он объявлен нежелательным лицом, однако блогер такое решение уже обжаловал.

Информацию о решении Литвы ранее Радіо Свобода подтвердили в Министерстве иностранных дел Литвы.

"Да, это правда, он уже подал на апелляцию", – сказал собеседник Радіо Свобода.

Как утверждает Lietuvos rytas, в данный момент А. Шарий проживает в Испании.

Редакция Delfi обратилась в Департамент миграции Литвы в вопросом о статусе А. Шария. В ответном письме департамент пишет, что руководствуется Общим регламентом по защите данных ЕС и поэтому не может удовлетворить просьбу Delfi и предоставить подобную информацию.

Сам А. Шарий, реагируя на первые сообщения о лишении статуса, в соцсетях написал, что впервые об этом слышит. "Прям не знаю, что же делать теперь, надо ждать официального сообщения от Литвы, думаю. Лично я впервые слышу. Но что-то мне не сильно верится. Источник сообщил бы еще три недели назад, что-то тут не так, думаю", - написал А. Шарий в Facebook.

В начале недели о лишении статуса беженца Шария со ссылкой на источник в правоохранительных органах написали украинские СМИ.

Литва предоставила ему политическое убежище еще в 2012 году, когда он сбежал из Украины во время президента Виктора Януковича. В Украине в отношении А. Ширия были возбуждены несколько дел, одно из них – за хулиганство. Сам журналист утверждал, что дела были сфабрикованы, что его преследовали за критику и расследования коррупции.

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