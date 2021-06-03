В ближайшие дни ожидается приятное тепло

ru.DELFI.lt

Начало календарного лета вернуло в Литву тепло. В четверг погоду обусловит южная часть циклона, находящегося над северной Европой. Давление будет высоким, погода ожидается солнечная. Однако в небе появятся облака. Особых осадков не ожидается, дожди возможны лишь местами. Температура превысит 20 градусов, во многих районах будет 21-23, на юго-западе местами до 24-25 градусов.

В ночь на пятницу будет ясно, температура составит 8-13 градусов тепла. В пятницу утром во многих районах снова ожидается ясная погода, позже появятся облака, поэтому ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 21-24, местами до 25 градусов. Будет очень тепло. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!