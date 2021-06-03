В ночь на пятницу будет ясно, температура составит 8-13 градусов тепла.

В пятницу утром во многих районах снова ожидается ясная погода, позже появятся облака, поэтому ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 21-24, местами до 25 градусов. Будет очень тепло.

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