По ее сообщению, в среду Министерство по экстремальным ситуациям Беларуси сообщило о выдаче лицензии на начало промышленного использования блока.
Представитель ГИБАЭ Михаил Демченко утверждает, что белорусские ведомства сконцентрировали все внимание не на решении проблем безопасности, а на графике производства.
"Нельзя относиться терпимо к такому халатному подходу к атомной безопасности", – отметил в сообщении М. Демченко.
Литва является самым активным критиком БелАЭС, которая находится недалеко от Вильнюса.
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