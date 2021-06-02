Вскоре начнет действовать цифровой сертификат COVID-19: путешественники должны отвечать трем критериям

В июне Евросоюз намерен запустить иммунный сертификат, который позволит внутри блока путешествовать без изоляций и карантина. Еврокомиссия сообщила о принятых рекомендациях, в числе которых и призыв признать иммунные сертификаты других стран и не изолировать детей после возвращения из отпуска. Журналисты LNK попросили гендиректора Novaturаs Аудроне Кейните прокомментировать это решение.

"Во-первых, эта инициатива хорошая, об этом мы говорим и радуемся, что сегодня уже получили более точную информацию и ясные вехи в этом вопросе. Сейчас уже ясно, что это будет называться цифровым сертификатом COVID-19 и его смогут получить все желающие путешествовать, отвечающие трем критериям: если они переболели COVID-19 или привиты по полной схеме или сдали ПЦР-тест и получили сертификат. Передвижение с таким паспортом будет легче. И при выезде и при въезде будут действовать иные правила", – сказала Кейните.

"Турбизнес понемногу оживает, чувствуется, что люди хотят путешествовать, только из-за массы процедур и дополнительных расходов не все на это идут. (…) Не для всех эта процедура доступна. Все еще надо изолироваться после возвращения из некоторых стран, если ты не привит.

Конечно, действие этого сертификата - большой толчок к поездкам. Вероятно, больше людей отправится в путешествия. Для туроператоров пояление этого сертификата - серьезный толчок", - сказала она.

Кейните порадовалась, что Литва признает сертификаты других стран.

Однако она заметила, что сохраняется риск, что некоторые страны могут снова ввести более жесткие ограничения, и это надо иметь в виду.

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