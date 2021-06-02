FlixBus возобновляет деятельность в странах Балтии

Германская компания пассажирских автобусных перевозок FlixMobility, действующая под маркой FlixBus, возобновляет деятельность в странах Балтии и Украине.

"Сегодняшнее развитие - в Украине и странах Балтии. Мы надеемся, что наши доковидные планы все еще имеют под собой основание", - сказал на пресс-конференции в среду исполнительный директор подразделения FlixBus для Польши, стран Балтии и Украины Михал Леман.

"Говоря о странах Балтии, мы стартовали уже во время пандемии, в трудное время для поездок, рынка мобильности, однако мы надеемся, что это хороший рынок", - сказал он.

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Менеджер по развитию бизнеса подразделения FlixBus для Польши и стран Балтии Камила Залевска говорит, что первый маршрут Вильнюс - Варшава - Берлин стартует уже в среду, другие маршруты - Вильнюс - Таллин и Вильнюс - Варшава, - с 10 июня.

"Начнем с важнейших маршрутов (...) Главная цель - соединить столицы с нашими центрами в Варшаве и Берлине", - сказала К. Залевска на пресс-конференции.

По ее словам, FlixBus уже полностью готова стартовать, однако новые маршруты будут обновляться поэтапно.

В конце июня FlixBus планирует возить пассажиров по маршрутам Рига-Вильнюс-Варшава и Вильнюс-Краков- Катовице, другие запланированные маршруты намечается начать в этом году.

Предприятие нынешним летом намерено соединить автобусными маршрутами восемь европейских государств - страны Балтии, Польшу, Германию, Чехию, Австрию и Словакию.

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