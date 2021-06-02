Генпрокуратура Беларуси хочет допросить бывшего президента Литвы Адамкуса как свидетеля Адамкус: это абсурд

Генеральная прокуратура Беларуси обратился к компетентному учреждению Литвы с просьбой об оказании правовой помощи по делу о геноциде населения Беларуси в годы Второй мировой войны и после нее.

Старший прокурор управления Генпрокуратура Беларуси Эдуард Скурат в среду заявил, что располагает информацией, что В. Адамкус был порученцем Антанаса Импулявичюса, командовавшего подчинявшимся СС батальоном вспомогательной полиции, который во время войны проводил карательные операции на территории Беларуси.

Э. Скурат добавил, что следствие проверяет, связан ли В. Адамкус как-нибудь с карательной деятельностью батальона.

В сообщении Генпрокуратуры упоминается, что карательные операции на территории Беларуси осуществлялись 2-м (позже – 12-й), 3-м и 15-м литовскими батальонами, набранными из коллаборационистов. Утверждается, что данные организации находились в подчинении и на обеспечении Германии.

"Следствие проверяет информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца Минского мясника (Импулявичюса) никто иной, как Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс", — говорится в сообщении.

Генпрокуратура утверждает, что Адамкавичюс смог скрыться на территории Германии, а затем переехать в США.

"При этом Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс сменил имя на Валдас Адамкус и затем, вернувшись в Литву, в 90-е годы прошлого века занимал высшую государственную должность – Президента Литовской Республики. В распоряжении следствия есть список с фамилиями и именами членов 2-го (12-го) литовского батальона, а также фотоизображения его отдельных участников. В ходе расследования уголовного дела предстоит выяснить роль каждого из уже установленных членов этого батальона, а также Валдаса Адамкуса в геноциде мирных граждан, понесли ли они наказание за совершенные злодеяния", — сообщили в Генпрокуратуре.

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус назвал абсурдом подозрения белорусской правоохраны относительно его причастности к геноциду белорусов.

Так В. Адамкус отреагировал на присланную Генеральной прокуратурой Беларуси просьбу о правовой помощи к литовским прокурорам опросить его как свидетеля в рамках расследования дела о "геноциде жителей Беларуси" во время Второй мировой войны.

"Это абсурд", - сказал BNS президент.

"Я даже не знаю, что такие организации вообще существовали, понятия не имею, что они делали и кто эти люди. Впервые слышу", - сказал В. Адамкус.

Он назвал действия белорусской правоохраны "глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу".

"Думаю, что это никак не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы вовлечь побольше людей в их внутренние проблемы", - сказал экс-президент.

По словам белорусского прокурора, есть данные, что в 1944 году В. Адамкус занимал должность, соответствовавшую должности помощника А. Импулявичюса.

Министерство иностранных дел Литвы ранее назвало заявления Минска о том, что он якобы располагает данными о "геноциде белорусов" со стороны действовавшего в Литве батальона SS - это "жалкие попытки" исказить историю с целью оправдать собственные решения, принятые в тоталитарном духе.

"В последнее время заявления представителей белорусского режима уже не удивляют. Жалкая попытка исказить и политизировать болезненные вопросы истории, как и заявление о попытке организовать перевороты и тому подобное, хотят отвлечь внимание от нарушений прав человека в эти дни в Беларуси, избежать ответственности за ухудшение двухсторонних литовско-белорусских отношений, оправдать собственные решения во внутренней политике в тоталитарном духе", – отметило в комментарии BNS министерство.

Генеральная прокуратура Литвы в среду подтвердила BNS, что получила от Беларуси просьбу о правовой помощи, и утверждает, что ответит на нее в установленном правовыми актами порядке.

"Просьба общего характера из Генеральной прокуратура Беларуси о сотрудничестве и оказании правовой помощи в расследовании Беларусью уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы войны в Литве получена 10 мая нынешнего года", - информировала BNS представитель Генпрокуратура Литвы Эляна Мартинонене.

"Никакие более детальные просьбы или другие конкретные данные в этом письме не содержатся", - сказала она.

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