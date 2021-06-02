Коронавирус в Литве: 415 новых случаев, скончались 4 человека

За минувшие сутки в Литве подтверждено 415 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 4 человека, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 17 тыс. 539 молекулярных (ПЦР) и 7197 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 263,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 2,3%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 275 тыс. 198 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4283 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8640 смертей.

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