Угрозы Лукашенко сеют беспокойство: в Литве – сотни людей, которым угрожает опасность

После ареста Романа Протасевича Александр Лукашенко, кажется, останавливаться не намерен. Бежавшие из Беларуси критики действующей власти в этой стране сталкиваются с угрозами, им угрожают расправой. Немало активистов, включая избранного президента Светлану Тихановскую, нашли убежище в Литве. Готова ли Литва отразить возможные атаки?

В передаче "По сути" на вопрос готова ли Литва или готовится ли к возможным атакам, министр обороны страны Арвидас Анушаускас сказал, что в Литве действительно находится много белорусских оппозиционеров.

"Если вас интересуют технические детали, то о них я говорить не буду. Служба охраны руководства, как и должно, занимается охранной оппозиционеров, таких как Тихановская. Они нуждаются в охране, поскольку в их адрес были высказаны недвусмысленные угрозы, начиная с заведения уголовного дела и заканчивая физической расправой. В Литве действительно находится немало членов оппозиции, сотни людей обратились за убежищем, может, не все они активные участники оппозиции, но чаще всего они обращались за убежищем, поскольку режим Лукашенко угрожал им расправой. Они были задержаны, и пытали и т.п.

Люди самые разные, но когда мы говорим о предоставлении гарантий, как это сейчас широко обсуждается, то это непростой вопрос. Литва должна сделать все, чтобы разведка других враждебных стран не могла свободно действовать в Литве. Надо, чтобы их работа была нейтрализована, я говорю о КГБ Беларуси, который отличался враждебными действиями в отношении Литвы; мы наверное мало знаем об этих действиях, но они были", – сказал министр.

Речь идет не только о Минске

Член европарламента Пятрас Ауштрявичюс сказал, что заявление Тихановской об усилении давления и риске обосновано.

"Давайте будем открытыми и признаем, что сейчас условия на границе Литвы и Беларуси быстро приближаются к условиям времен холодной войны или похожим на те, которые были в 70-ые и 80-ые годы, когда активно действовала разведка и агенты, поскольку требовалось тушить очаги то там, то тут. Надо признать, что интерес в отношении Литвы значительно вырос, и речь идет не только о Минске.

Во-первых, мы имеем дело с длинной рукой Кремля, у которой есть свои каналы для воздействия на ситуацию, поэтому заявление Тихановской об усилении давления и риске, грозящем оппозиционерам, особенно тем, чья политическая позиция формирует политику белорусского демократического общества в целом, обоснована. Я согласен, что не надо паниковать, что не все видно на поверхности, – работа ведется, в основном превентивная", – сказал политик.

На вопрос, чем можно помочь оппозиционерам, если говорить об их защите, то собеседник заверил, что надо спокойно работать.

"Конечно, видно надо всеми силами снижать риск, я имею в виду тех людей, которые напрямую или через агентов влияния могут столкнутся с угрозами, – угрозами здоровью, безопасности; бывают разные происшествия, необязательно заказные убийства, бывают и ДТП. Я думаю, литовские правоохранительные и другие ведомства, которые действуют законно и выполняют свои функции, должны продемонстрировать больше внимания; я не сомневаюсь, что в Вильнюсе ситуацию понимают правильно, ведь сидеть спокойно было бы ошибкой: мы слишком рискуем жизнями этих людей, но, водимо, не стоит паниковать.

Я думаю, что сосредоточенная и спокойная работа - это наилучший ответ на все возможные провокации, которые могут в той или иной форме проявиться. Я еще раз хотел бы сказать, что многие такие инициативы приходят не из Минска, их координируют в Москве", – считает Ауштрявичюс.

По его словам, сбор информации сейчас - самая активная стадия, которая поможет установить, что могут предпринять против того или иного оппозиционера.

"(...) но поскольку их много, наши соответствующие ведомства должны предпринять определенные физические меры: мы берем на себя и часть ответственности, поэтому бюджет должен почувствовать бремя этой деятельности", – сказал евродепутат.

Никаких поездок в Беларусь

Анушаускас подчеркнул, что белорусский режим сейчас опасен практически для каждого, поэтому он повторил, что ездить в Беларусь опасно.

"Конечно, ведь этот режим ясно заявил об этом, мы должны это учитывать. Если ясно говорят, что не гарантируют безопасность граждан иностранных государств, что они не защищены от грабежей и криминальных выпадов, как нам реагировать? Я думаю, мы реагировали адекватно и предупредили наших граждан: не надо ездить, риск больше пользы от посещения какого-то замка или чего-то еще. Я предлагаю всем реагировать на такое предупреждение и воздержатся от поездок в эту страну", - сказал министр.

Горячая линия безопасности

На вопрос, какие сферы еще надо укрепить, Анушаускас сказал, что нынешнюю ситуацию в Литве может использовать и организованная преступность.

"Министр совершенно прав, ведь экономическая безопасность границы Литвы и Калининградской области - вопрос первостепенной важности. С одной стороны мы поступили правильно, укрепив армию, оборону, но, думаю, надо переосмыслить и где проходит эта горячая линия безопасности. Тогда наш взгляд автоматически падает на литовско-белорусскую границу, а это, напомню, больше 600 км, часто неудобная местность, леса, болота, есть иные барьеры, но это не останавливает тех, кто этим промышляет.

Надо сказать, что финансовый интерес, который может быть очень разным, исчисляется огромными суммами, – десятками миллионов евро, представьте себе, какой масштаб "теневой" экономики наблюдается в Литве, и где оседают эти деньги, никто не может сказать. Я думаю, что напряжение, которое мы видим в Минске, нагнетают в Москве, как и недоверие, враждебность в отношении к Западу, этим может воспользоваться организованная преступность, вовлеченная в эти процессы, ведь это организуют не отдельные лица", - сказал Ауштрявичюс.

Опасение в связи с возможным союзом Беларуси и России

На вопрос, что будет, если Россия и Беларусь все же объединятся, Ауштрявичюс ответил, что Литве это не помогло бы в обеспечении безопасности.

"В таком случае в корне изменилась бы геополитическая и геостратегическая ситуация. Создание единого государства, под которое постоянно закладывают фундамент, к примеру, и последняя встреча Путина и Лукашенко в Сочи, где видимо, по сути обсудили вопрос финансовой помощи, вероятно также нужна была для решения этого вопроса. Глава МИД Беларуси Макей в интервью говорил практически о создании этого государства, не знаю, как его назвать. Как он и сказал, по сути не хватает лишь двух решений – таможенный вопрос и энергетика, цены на энергетику, а это – тоже суть экономической договоренности.

Осенью планируют провести попытку заключения окончательного соглашения – встретятся высшие посты этой зарождающейся империи. Мы можем заметить появление ряда российских военных частей к югу от Литвы, но у наших южных границ может появиться совсем иная оборонная мощь со своей стратегией, которая, к сожалению, не поможет Литве укрепить свою безопасность", - сказал представитель ЕП.

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