На магистрали полиция остановила нетрезвого судью Верховного суда Литвы

1 июня, в 16.28 ч., в Каунасском районе, около дер. Грабуцишкес, на магистрали A1, полицейский патруль остановил автомобиль Mercedes Benz. В организме водителя было (1,84 промилле). Выяснилось, что автомобилем управлял судья Верховного суда Литвы Арвидас Даугела.

Представитель полиции Одета Вайткявичене сказала Delfi, что полиция остановила автомобиль, когда сообщили о водителе Mercedes, который опасно маневрировал.

Автомобиль был передан трезвому лицу, на стоянку его не увезли.

Расследование не начато, поскольку судья обладает иммунитетом. Материалы, связанные с нетрезвым вождением переданы в прокуратуру.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела подтвердил эту информацию о указал, что в понедельник действительно был остановлен автомобиль, которым управлял нетрезвый Даугела.

Руководство Совета судей незамедлительно информировало об этом инциденте службу президента. В соответствии с Конституцией и законами ЛР, именно президент обладает полномочиями и обращается в совет судей с просьбой об увольнении за унижение звания судью. Полномочия судьи приостанавливают до принятия решения об увольнении судьи с занимаемой должности.

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