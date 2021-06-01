Рынок новых автомобилей Литвы в мае вырос на 90%

В Литве в мае зарегистрировано около 4,2 тыс. новых легковых автомобилей - это на 89,5% больше, чем в мае прошлого года (2,2 тыс.).

В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Fiat (1,2 тыс.), на втором месте оставалась Toyota (718), третье место заняла марка Volkswagen (391). Среди престижных марок на этот раз лидировала BMW (60).

С начала года в Литве зарегистрировано в общей сложности 16,8 тыс. новых автомобилей, то есть на 8,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года (15,5 тыс.).

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